Evade dai domiciliari e non si ferma a posto di blocco: arrestato pluripregiudicato

Un pluripregiudicato 30enne di Bitonto è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nel corso dei controlli avviati nei gi9orni successivi alla sparatoria del 30 dicembre in cui perse la vita, per errore, l'84enne Anna Rosa Tarantino. Le Fiamme Gialle, durante un posto di contollo stradale nel centro cittadino, hanno intimato l'alt nei confronti di una vettura. Il conducente, però, ha accelerato fuggendo via. Le ricerche sono scattate subito: il 30enne, al rientro nella sua abitazione, ha trovato ad aspettarlo due equipaggi di Finanzieri. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che l'uomo era evaso dagli arresti domiciliari. Perquisito, è stato trovato anche in possesso di marijuana, prontamente sequestrata.