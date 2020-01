Forza il posto di blocco dei carabinieri e tenta la fuga in auto: arrestato 35enne già sorvegliato speciale

Aveva forzato il posto di blocco dei carabinieri, tentando la fuga a bordo della sua auto di grossa cilindrata e facendo perdere le sue tracce. È stato poi bloccato alcune ore dopo un 35enne bitontino, risultato poi essere sottoposto a sorveglianza speciale, che aveva violato. Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

I controlli a Bitonto

Nel comune barese sono stati effettuati diversi controlli dai carabinieri della locale Stazione, con il supporto della Compagnia di Bitonto. Oltre 300 persone e 138 autovetture sono state controllate dagli agenti, che hanno riscontrato 91 contravvenzioni al Codice della strada per mancato uso della cintura di sicurezza, 4 per l'utilizzo di cellulare alla guida e una denuncia a piede libero con patente ritirata per guida in stato d'ebrezza alcolica. Due persone sono state segnalate alla Prefettura di Bari, in quanto trovate in possesso di una dose di marjuana e di una dose di cocaina per uso personale.