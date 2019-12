Catturato clandestino: era stato respinto a Bari dalla polizia di frontiera, 36enne sorpreso e arrestato al Nord

Nel marzo di quest'anno aveva tentato di rientrare in Italia attraverso la frontiera marittima di Bari ma era stato respinto dagli agenti della polizia. Un 36enne albanese è stato arrestato lunedì mattina a Massa Lombarda per il reato di reingresso non autorizzato nel territorio nazionale durante un controllo compiuto da una volante del commissariato del posto in piazza Matteotti.

L’uomo, identificato è risultato gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per reati inerenti alla produzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, e per guida senza patente e in stato di ebbrezza alcolica. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, rimarrà nella camera di sicurezza del commissariato del posto in attesa dell’udienza di convalida.