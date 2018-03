Non si fermano all'alt della polizia e scatta l'inseguimento: arrestati tre giovani

Finiscono ai domiciliari tre giovani, fermati dalla polizia dopo un inseguimento per le strade di Bari iniziato in via Veneto. Alla vista della Volante, infatti, i tre hanno provato a fuggire a bordo della loro autovettura, guidando il mezzo in modo pericoloso.

Fermati poco dopo, sono partiti gli accertamenti, che hanno permesso di scoprire numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, oltre a essere destinatari dell'avvio orale del Questore di Bari, con obbligo di presentazione in Questura. Ora dovranno anche rispondere dei reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, durante il processo per direttissima che sarà intentato nei loro confronti.

I risultati dell'operazione "Alto impatto"

L'arresto si inserisce nell'ambito dell'operazione "Alto Impatto", finalizzata alla prevenzione e repressione di episodi di illegalità diffusa, con particolare riguardo alle aree caratterizzate da fenomeni di marginalità sociale, irregolarità e degrado urbano. Nell'ambito dell'operazione sono stati controllati 1516 automezzi, 377 persone di cui 64 con precedenti di polizia e arrestate quattro persone, di cui tre di nazionalità italiana ed uno di nazionalità straniera. Gli agenti hanno anche denunciato due persone, sequestrato 625 grammi di cocaina e hashish, un arma bianca, contestato quattro illeciti amministrativi e sequestrato due autoveicoli.