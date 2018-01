Droga e un 'manuale dello spaccio' nell'abitazione di due insospettabili gemelli, blitz dei carabinieri

In casa avevano un vero 'manuale dello spacciatore', contenente istruzioni sul confezionamento delle dosi, con indicazione sui prezzi di vendita e sulle modalità con cui effettuare le 'contrattazioni'. A scoprirlo nel pomeriggio di ieri sono stati i carabinieridel Nucleo operativo e radiomobile di Monopoli, che hanno arrestato due fratelli gemelli 24enni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari da giorni monitoravano un appartamento del centro storico di Monopoli, insospettiti dall'insolito andirivieni di ragazzi. Hanno così effettuato un blitz, sorprendendo i due fratelli - che lavorano come cuoco e pizzaiolo - a confezionare alcune dosi di hashish. All'interno dell'abitazione sono stati ritrovati 50 grammi di droga - in parte già pronta per essere spacciata -, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

I due pusher sono finiti agli arresti domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria.