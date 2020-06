Si introduce nell'appartamento in centro per rubare: 33enne arrestata a Bari

Colta sul fatto una ladra d'appartamenti a Bari: è finita ieri in manette una donna rumena, Alexandra Oana Tivadar, scoperta a trafugare oggetti di valore in un appartamento in corso Vittorio Emanuele, nel Murattiano. Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti dopo che i proprietari dell'abitazione, nel rientrare a casa, avendo udito alcuni rumori strani, hanno chiamato il numero d'emergenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Colta in flagranza di reato la donna, classe '91 già con precedenti per reati specifici contro il patrimonio, è stata trasferita nel carcere di Trani con l'accusa di furto aggravato.