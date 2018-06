Sorpreso a svaligiare un appartamento a Carrassi: in manette un 28enne pluripregiudicato

Finisce in manette a Bari un 28enne georgiano, colto in flagranza di reato mentre stava svaligiando un appartamento in via Premuda. I poliziotti sono intervenuti ieri mattina intorno alle 11, dove era stata segnalata la presenza di un soggetto sospetto. In uno degli appartamenti dello stabile hanno così sorpreso il georgiano, che aveva con sé un kit di arnesi da scasso, grimaldelli, cacciavite a taglio, e chiavi adulterine.

In giornata sarà processato per direttissima per tentato furto aggravato in abitazione.