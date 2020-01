Furto di profumi al Parco commerciale di Casamassima: 30enne arrestato dai carabinieri

Aveva approfittato della calca per rubare diversi profumi da un negozio del Parco commerciale di Casamassima. L'operato di un georgiano 30enne, residente a Bari, è stato però notato dal personale di vigilanza della struttura, che ha subito chiamato il 112 e richiesto l'intervento di una pattuglia. I carabinieri, nella successiva perquisizione e identificazione gli hanno così trovato addosso la refurtiva, consistente in profumi - di cui aveva eliminato i dispositivi antitaccheggio - per 600 euro. L'uomo è stato messo ai domiciliari e i profumi restituiti al negozio.