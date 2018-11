Ricercato per evasione, rintracciato a San Giorgio: arrestato 18enne figlio di un boss di Bari Vecchia

In manette è finito un giovane appena maggiorenne: era irreperibile dallo scorso 28 settembre. La misura restrittiva è scaturita a seguito di violazioni commesse mentre era in una Comunità per Minorenni del Nord Barese