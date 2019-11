"Aiuto, ha cercato di violentarmi!": arrestata guardia giurata, in casa nascondeva cocaina e 50mila euro con banconote segnate

Avrebbe tentato di violentare una sua conoscente, dopo averla malmenata. E' stata la richiesta di aiuto della donna a far scattare l'intervento della polizia. Che però, a casa dell'uomo - un 40enne andriese residente a Bari, di professione guardia particolare giurata - ha scoperto anche molto altro.

Il tentativo di violenza e la richiesta di aiuto della vittima

Nella chiamata giunta alla Sala Operativa del Commissariato di Barletta, la giovane donna che ha riferito di trovarsi lungo la SS16 e di essere stata malmenata da un suo conoscente, che aveva anche tentato di violentarla; violenza a cui fortunatamente era riuscita a sottrarsi. Raggiunta dai poliziotti della squadra Volante, è stata accompagnata presso il Pronto Soccorso per essere sottoposta alle cure del caso. Contemporaneamente, personale della Squadra di Polizia Giudiziaria si è posto alla ricerca dell’uomo ritenuto responsabile del tentativo di violenza sessuale. In particolare, considerata la gravità dei reati ipotizzati a suo carico, i poliziotti del Commissariato di Barletta insieme agli agenti della Squadra Volante della Questura di Bari, si sono recati presso il domicilio del 40enne per procedere, in via cautelativa, anche al ritiro dell’arma di servizio.

La perquisizione: in casa cocaina e oltre duemila euro in contanti

Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti un pezzo solido di cocaina e due mazzette di banconote, per un totale di 2.360 euro, custodite all’interno del marsupio dell’uomo. La droga, analizzata presso il Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica di Bari, è risultata avere un peso complessivo di 40 grammi. La perquisizione è stata quindi estesa all'auto dell'uomo e ha consentito di rinvenire altre due dosi di cocaina e 240 euro in contanti.

I 45mila euro nascosti e le banconote segnate da inchiostro 'anti-rapina'

A seguito di accertamenti, è emerso anche che l’uomo aveva anche un’abitazione in locazione. Anche questo appartamento è stato quindi perquisito ed i poliziotti, all’interno di uno stanzino, hanno rinvenuto una busta contenente numerose banconote, per un totale di 45.490 euro. Alcune banconote, in particolare, risultavano segnate da inchiostro, tipico segno di riconoscimento di “mazzette civetta” che si attivano in caso di rapina: sono in corso indagini tese ad accertare la provenienza della cospicua somma di denaro. L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere.