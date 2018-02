Nascondeva cocaina e hashish nel garage: in manette incensurato di Terlizzi

Diverse decine di chili di cocaina e hashish, divisi in panetti. Nuovo colpo al mercato dello spaccio nel Barese, dopo il sequestro avvenuto nel week-end nel centro storico di Bitonto. La seconda operazione dei Carabinieri della Compagnia di Molfetta è avvenuta a Terlizzi sempre nel fine settimana. Tutto è partito da una perquisizione nei confronti di un 46enne incensurato del luogo, che poi si è scoperto detenere le sostanze stupefacenti nel suo garage.

I militari hanno così sequestrato 26 chili di cocaina - suddivisa in 24 panetti e 12 chili di hashish - suddiviso in 10 panetti. L'uomo è stato così arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ed è stato poi portato in carcere a Trani.