"La pandemia è una punizione di Allah": arrestato 38enne accusato di propaganda pro Isis

Apologia e istigazione all’adesione all’Isis: sono i reati per cui è stato arrestato ieri a Milano Nicola Ferrara, 38enne originario di Canosa. L'uomo, secondo quanto emerso da un'intercettazione telefonica che risale allo scorso 27 marzo, avrebbe fatto propaganda a Daesh, l'autoproclamato Stato Islamico, indicando la pandemia da Covid come una punizione di Allah per i non musulmani.

Il 38enne avrebbe anche intrattenuto rapporti anche con due minori che pregavano con lui nel centro di via Chiarissimi, a Milano, a cui - secondo quanto emerge dall’inchiesta del Ros dei Carabinieri e del dipartimento antiterrorismo della Procura di Milano - avrebbe indicato più volte le sue posizioni estremiste. L’inchiesta, coordinata dai pm Alberto Nobili, Piero Basilone e Leonardo Lesti, ha portato nelle scorse ore all’ordinanza firmata dal gip di Milano, Guido Salvini.

