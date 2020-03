Bazar della droga in casa: minorenne finisce agli arresti, scoperto a spacciare con un 20enne

Finisce agli arresti un 17enne, fermato in un comune a ridosso dell'area murgiana durante i controlli dei carabinieri volti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari sono intervenuti in seguito a una segnalazione di alcuni residenti: avevano notato il giovane, che era solito spostarsi per le vie cittadine, incontrando coetanei e non. Fermato in una piazza, mentre era in compagnia di un 20enne, i carabinieri hanno approfondito il controllo con perquisizioni personali, trovandogli addosso un bilancino di precisione, mentre il 20enne nascondeva tre involucri contenenti quasi 7 grammi di hashish.

La successiva perquisizione a casa del 17enne ha permesso di sequestrare 127 grammi di marijuana e materiale idoneo al confezionamento e 295 euro frutto dell’attività di spaccio. Il giovane, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, è stato sottoposto alla permanenza in casa presso la propria abitazione. Dopo la convalida dell’arresto è stato rimesso in libertà.