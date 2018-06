Scippò la borsa a una donna a Bitetto, in manette nel Brindisino un 19enne barese

Indagini su scippo in auto a una 85enne: a Ostuni il primo arresto

„Finisce in manette a Ostuni, nel Brindisino, un 19enne barese residente nella Città bianca, accusato di aver rapinato una 85enne l'8 aprile scorso a Bitetto. Gabriele Salice Mele, questo il nome del presunto rapinatore è stato arrestato ieri dai carabinieri della stazione di Bitetto e dai militari della stazione di Ostuni, con l'accusa di rapina in concorso e lesioni personali.

Secondo le indagini, l'anziana fu scippata dal ragazzo che era a bordo di un'auto, dove si trovavano anche alcune ragazze. La vittima sarebbe caduta a terra in seguito al violento strattonamento, riportando anche ferite al volto e alla mano destra. Salice Mele si trova ora in carcere a Brindisi.

Maggiori informazioni nell'articolo di Brindisireport

“