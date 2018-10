In manette rapinatore seriale barese: "Sette colpi a mano armata tra Casamassima, Noicattaro e Capurso"

Due rapine a mano armata commesse in mezz'ora, che hanno aperto al 36enne barese Paolo Milano le porte del carcere, già macchiatosi di altri reati. Nella mattinata di ieri, i carabinieri della Stazione di Casamassima hanno notificato al pregiudicato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i fatti avvenuti lo scorso primo marzo nel comune in provincia di Bari.

Secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe stato Milano, tra le 12 e le 12.30 a rapinare prima una prostituta e poi il bar “My Dill’s” annesso all’omonimo distributore di carburanti. La perquisizione domiciliare dell'uomo ha permesso poi di ritrovare parte dell’abbigliamento indossato dal rapinatore, oltre al cappellino grigio e allo scaldacollo nero ritrovati all'interno della sua Fiat Punto, immortalati dalle immagini delle telecamere della stazione di servizio. Gli accertamenti tecnici eseguiti sul materiale biologico presente sul cappellino hanno restituito il profilo genetico del rapinatore, che comparato con quello prelevato al sospettato, è risultato essere senza alcun ombra di dubbio identico.

Le altre rapine

E non si tratterebbe delle uniche azioni criminose di cui è responsabile il 36enne. I militari sospettano che abbia compiuto altre due rapine: quella avvenuta il 27 febbraio di quest'anno a Casamassima ai danni dell’area di servizio “Gas Natural”, e le due avvenute il 5 marzo; la prima a Noicattaro ai danni del Bar "My Dill’s" e successivamente a distanza di circa 15 minuti in Capurso ai danni del supermercato SIMPLY. Anche in questo caso la comparazione delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza installati nei pressi dei luoghi di reato hanno permesso di constatare che l’autore delle rapine era un soggetto dagli stessi tratti somatici, che si recava sul luogo del delitto a bordo della stessa Fiat Punto di colore grigio.

L'uomo è quindi accusato di rapina aggravata per sette episodi criminosi, il cui bottino complessivo ammonta a tremila euro. L'uomo si trovava già in carcere per altri reati.