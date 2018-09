In giro con pistola modificata e cartucce: minorenne bloccato dalla Squadra Mobile al Libertà

Girava con una pistola giocattolo modificata, assieme a un caricatore con tre cartucce: un 17enne incensurato è stato arrestato dalla Squadra Mobile nel quartiere Libertà, accusato di detenzione d'arma clandestina e relativo munizionamento. I poliziotti lo hanno fermato in direzione del centro cittadino dopo averlo notato mentre si toccava con frequenza le tasche della felpa, come per accertarsi che qualcuno non notasse qualcosa che custodiva. Con sè aveva uno scaldacollo nero nel quale vi era custodita l'arma modificata, priva del numero di matricola. Il giovane, dopo l'arresto, è finito nel carcere 'Fornelli' di Bari.