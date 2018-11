Sotto l'albero il nascondiglio per la droga da rivendere: in manette pusher 18enne di Putignano

Finisce agli arresti un 18enne di Putignano per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Già conosciuto alle Forze dell'ordine, il giovane era stato sorpreso ieri pomeriggio mentre cedeva cinque grammi di eroina a un 33enne di Noci. Grazie al servizio di osservazione che era stato portato avanti nei giorni precedenti, i militari scoprivano anche che altra droga era stata nascosta sotto un albero in un giardino pubblico, da cui il giovane si riforniva. Qui infatti sono stati trovati 60 grammi di cocaina, 45 di eroina, 70 di marijuana e 170 di hashish, in gran parte suddivisi in numerose dosi pronte per lo spaccio, nonché materiale per confezionamento e la somma contante di 550 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività illecita

Il 18enne è stato così arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, mentre l'acquirente della droga è stato segnalato alla Prefettura di Bari.