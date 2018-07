"Droga nascosta nel reggiseno e nel B&B per 4mila euro": in manette coppia di pusher in trasferta

Nascondevano cocaina tra i vestiti e nella loro stanza in affitto: finiscono così agli arresti due pusher baresi in trasferta a Ostuni. Il 30enne Davide Stella e Anna Fanfulla, classe 1983, sono stati fermati dai poliziotti durante un controllo in auto venerdì scorso, dopo aver eseguito una pericolosa inversione di marcia sulla provinciale.

Durante il controllo si mostravano particolarmente insofferenti; atteggiamento che ha fatto insospettire gli agenti. In seguito a una prima perquisizione negli Uffici di Polizia, nel reggiseno della donna veniva recuperato un involucro trasparente con all’interno 20 birillini termosaldati con nastro isolante di colore nero, contenenti cocaina. La perquisizione venive poi estesa alla stanza del bed and breakfast affittata ad Ostuni dalla coppia per trascorrere il fine settimana e, anche qui, all’interno di un contenitore degli indumenti, veniva recuperato un secondo, grosso involucro con all’interno altri 42 birillini di cocaina identici ai primi recuperati indosso alla donna. In totale la droga avrebbe fruttato ai due più di 4mila euro.

I due sono così finiti agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.