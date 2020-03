Fermato a bordo della bici elettrica il giovane pusher pronto a spacciare: nello zaino nascondeva le dosi di droga

Aveva provato a sfuggire al controllo dei carabinieri, per poi disfarsi della droga che teneva addosso. Tentativi inutili di un pusher 21enne, fermato a Mola di Bari dai carabinieri mentre si muoveva in città con una bici elettrica. I militari, insospettiti dal suo atteggiamento, hanno deciso di fermarlo: il giovane ha quindi tentato - senza successo - di dileguarsi, liberandosi dello zaino che aveva con sé.

Il successivo controllo ha permesso di trovargli addosso 80 grammi di marijuana già suddivisa in dosi e 300 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio. All’interno dello zaino, poi, è stato trovato un bilancino di precisione e 200 bustine in cellophane utilizzate per confezionare lo stupefacente. Per il 21enne, già noto alle Forze dell'Ordine del luogo è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su ordine della competente autorità giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.