Fermato dopo un controllo a San Pasquale un pusher 42enne: nascondeva marijuana in casa

In un armadio della camera da letto nascondeva 300 grammi di marijuana, già divisa in involucri per la vendita. E' finito così in manette ieri per detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente un 42enne barese, Nicola Colella. I poliziotti della Volante lo hanno sorpreso per le vie del quartiere San Pasquale con una bustina contenente 11,65 grammi di marijuana.

Subito è scattato il controllo anche nell'abitazione dell'uomo, dove sono stati rinvenuti altre 37 involucri - con 277,60 grammi di droga - e una seconda busta di cellophane con altri 20,18 grammi. Dopo i controlli di rito, l'uomo è stato condotto in carcere a Bari.