Beccato a spacciare in centro, tenta la fuga alla vista della Locale: 33enne arrestato dopo l'inseguimento

Arrestato ieri mattina un cittadino somalo 33enne per detenzione e vendita di sostanze stupefacenti. Gli agenti, in borghese, dopo essersi appostati in via Melo da Bari, intorno alle 13, hanno visto l'uomo vendere le sostanze stupefacenti a due persone.

Inutile il suo tentativo di disfarsi della sostanza durante la fuga: è stato bloccato e sequestrate le sostanze illecitamente detenute ai fini dello spaccio consistenti in 14 grammi di hashish confezionati in 7 bustine, 8 grammi di marijuana in 2 involucri, 3 grammi di cocaina confezionati in 6 involucri a forma di cipolline, oltre a decine di bustine utilizzate per il confezionamento delle dosi e un trita sostanze di piccole dimensioni . Sequestrati pure 40 euro ritenuti provento dell'attività illecita. L'uomo, munito di permesso di soggiorno rinnovato lo scorso settembre, è stato portato in carcere a Bari.

