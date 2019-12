Spaccio tra giovanissimi a Ruvo, scoperto 18enne a vendere marijuana ai ragazzi: arrestato

Finisce in manette un 18enne a Ruvo di Puglia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, incensurato, è stato fermato dai carabinieri per un contronllo durante un normale servizio di prevenzione e repressione di reati relativi al consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti nel centro cittadino di Ruvo: i militari erano rimasti insospettiti, infatti, dal numero di ragazzi che si avvicinavano al 18enne per poi allontanarsi.

Dal successivo controllo gli sono stati trovati addosso circa 40 grammi di marijuana, nascosti all'interno degli slip. Sequestrata poi la somma di 35 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute il provento dell’attività di spaccio. Il 18enne è stato quindi messo ai domiciliari.