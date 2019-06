Trovato con cocaina e attrezzi per lo spaccio durante la perquisizione: arrestato 43enne

Era stato trovato in possesso di droga e materiale per il confezionamento. È stato così arrestato un 43enne, residente a Carbonara, dopo un controllo effettuato dai carabinieri in città. Nello specifico, dopo la perquisizione i militari hanno trovato cinque involucri di cocaina, per un peso complessivo di 42 grammi, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento della droga.

Si tratta di una delle operazioni portate avanti durante i controlli speciali effettuati dal Comando provinciale di Bari dei carabinieri in questi ultimi giorni, con il supporto di militari dello 11° RTG CC Puglia, del Nucleo Ispettorato del Lavoro, del Nucleo Operativo Ecologico, del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità e del Gruppo CC Forestali. Sempre per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è finito agli arresti domiciliari un 26enne, che dovrà espiare una pena definitiva di quattro anni e un mese di reclusione.