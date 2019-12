Fermato di notte con addosso droga e denaro frutto dello spaccio: arrestato 24enne in centro a Bari

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: con quest'accusa finisce agli arresti un 24enne incensurato a Bari. I carabinieri lo hanno fermato ieri notte in corso Cavour, intorno alle 2.30. Alla vista dei militari, l'uomo ha assunto un atteggiamento sospetto: è così scattata la perquisizione, poi estesa alla sua abitazione. I militari hanno così sequestrati 36 involucri di cellophane contenenti in tutto 30,12 grammi di marijuana, una dose - da 0,39 grammi - di cocaina, 262 buste in cellophane; materiale vario idoneo al confezionamento e 105,50 euro, ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio.

Il 24enne si trova ora ai domiciliari in attesa di giudizio.