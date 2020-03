Tenta la fuga in bici alla vista dei carabinieri, trovato con addosso droga: arrestato pusher

Finisce con l'arresto, l'inseguimento notturno di un pusher 29enne, fermato con addosso 40 grammi di hashish, già suddivisi in zona. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bari hanno notato l'uomo in bicicletta mentre percorreva con fare circospetto via Giulio Petroni. Alla vista dei militari si è dato alla fuga, mettendo in pericolo la loro l’incolumità degli operanti e quella di altri utenti strada. L’inseguimento è proseguito fino in Viale Unità d’Italia, dove il 29enne è stato raggiunto e bloccato dai militari. Oltre alla droga, addosso aveva la somma contante di 30 euro, ritenuta il provento dell’illecita attività spaccio.

E' stato quindi sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio, oltre alla denuncia per aver violato l’obbligo di rimanere in casa in violazione alla misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

