Colto in flagrante con la droga in auto, in casa nascondeva attrezzatura per lo spaccio: in manette pusher a Bari

Finisce agli arresti un barese, già noto alle forze dell'ordine, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo è stato colto in flagrante ieri a Japigia dai carabinieri della Stazione di Bari Carrassi, mentre provava a disfarsi di 5 dosi di cocaina, lanciandole dal finestrino dell'auto alla vista dei militari.

Immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di 225 euro, somma ritenuta provento dell'attività di spaccio. I militari, insieme al personale dell'11esimo Reggimento 'Puglia' dei carabinieri, hanno perquisito l'abitazione dell'uomo, dove sono stati trovati 32 dosi di cocaina, un bilancino di precisione, vario materiale atto al confezionamento e 8770 euro in contanti. L'uomo è stato quindi trasferito in carcere a Bari.