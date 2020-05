Cocaina e marijuana nascosta in casa, 46enne finisce agli arresti per spaccio a Grumo

Finisce in manette per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio un 46enne di Grumo Appula. I carabinieri lo hanno perquisito ieri, insospettiti dall’anomalo andirivieni di auto e soggetti che accedevano in una via del centro cittadino. Il successivo controllo ha permesso di scoprire il reale motivo dell'affluenza in zona: il 46enne è subito apparso insofferente al controllo e quindi i militari hanno proceduto con una perquisizione personale e domiciliare ed a nulla è valso il tentativo dell’uomo di occultare la droga all’interno del telaio di una piccola finestra del bagno.

Sono state sequestrate in tutto 4 dosi di cocaina e 11 di marijuana, per un totale di 17 grammi, oltre a 305 euro, frutto dell’attività di spaccio. Alla fine la sostanza e denaro sono stati sequestrati, mentre l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.