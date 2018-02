Alla vista degli agenti tenta la fuga sui tetti, fermato pregiudicato: aveva addosso droga

E' finito in manette nel pomeriggio di giovedì 8 febbraio il pregiudicato bitontino Carmine Leone. Il 26enne è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La fuga sui tetti della città

Gli agenti di polizia del locale commissariato hanno tentato di fermare il presunto pusher, che alla loro vista è scappato, provando a far perdere le sue tracce sfruttando i tetti delle abitazioni. Raggiunto dai poliziotti, è stato trovato in possesso di un borsello a tracolla con all'interno 30 dosi di cocaina - 21 grammi in totale - 120 dosi di hashish - peso complessivo 168 grammi - e 49 dosi di marijuana - peso complessivo 66 grammi -, oltre a 190 euro divisi in banconote di piccolo taglio, ritenuti dagli agenti provento dello spaccio, e un telefono cellulare.

L’uomo si trova ora in carcere a Bari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Si tratta del secondo ritrovamento di questo tipo nell'area di Bitonto, al momento attenzionata dalle forze dell'ordine.