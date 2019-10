Ai domiciliari per stalking, lascia l'abitazione per seguire l'ex moglie: in carcere 55enne

Finisce agli arresti un 55enne bitontino per stalking. L'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip su richiesta della locale Procura della Repubblica, è arrivato in seguito alle reiterate condotte persecutorie nei confronti dell'ex moglie. L'uomo, già agli arresti domiciliari per aver violato in passato il provvedimento di avvicinamento alla persona offesa, aveva abbandonato il luogo della reclusione domiciliare per continuare a seguire la donna.

Rintracciato dai poliziotti del locale commissariato di polizia, è stato arrestato e portato in carcere a Bari.