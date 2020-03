Era ai domiciliari, ma aveva trasformato la casa in una centrale dello spaccio: arrestato 41enne

Finisce in manette un 41enne a Bitonto, già sottoposto agli arresti domiciliari, per spaccio di sostanze stupefacenti. Vito Palmieri è stato fermato ieri nell'ambito dei servizi predisposti dal Questore di Bari, Giuseppe Bisogno, per il contrasto al commercio illegale di sostanze stupefacenti, i poliziotti della Squadra Mobile, unitamente a personale del locale Commissariato di Polizia di Stato e ad Unità Cinofile.

Gli agenti, una volta fatto irruzione nella sua abitazione, hanno trovato 13 dosi di cocaina e un involucro di cospicue dimensioni contenente medesima sostanza, ancora da suddividere in dosi, per un totale di 30 grammi di droga. In casa l'uomo aveva inoltre 400 euro - ritenuto provento della compravendita di droga, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi.