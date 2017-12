Nuovi bus per l'Amtab, arrivano i primi mezzi prodotti in Turchia

I primi tre sono già pronti nel deposito Amtab, gli altri arriveranno nelle prossime settimane. Sono i nuovi bus 'made in Turchia' che andranno a rafforzare il parco mezzi dell'azienda del trasporto pubblico cittadino.

Ad 'annunciare' l'arrivo dei tre nuovo bus - che dovrebbero entrare in circolazione nei primi giorni del nuovo anno - il sindaco Antonio Decaro, che non risparmia l'ironia sul tema: "Nelle prossime settimane arriveranno gli altri 61 - scrive Decaro riferendosi ai bus - ma siccome sono dell'Amtab, si stanno già facendo attendere".

I nuovi bus sono dotati di un sistema di videosorveglianza di bordo con 4 telecamere a colori, sistemi automatici di conteggio passeggeri in corrispondenza delle porte centrali e posteriori e di un tornello con dispositivo di controllo, per evitare il mancato pagamento del biglietto, da installare in prossimità della porta anteriore del mezzo.