Manutenzioni ascensori nelle scuole comunali, la Giunta dice sì alla proroga dell'appalto

Sarà prorogato per 6 mesi il servizio di manutenzione e riparazione degli impianti elevatori di asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e medie inferiori del Comune di Bari. Il sì, su proposta dell'assessore cittadino ai lavori Pubblici, è arirvato uesta mattina nel corso della riunione della Giunta comunale. L'importo complessivo, di 230mila euro, ricavati dai ribassi d’asta nell’ambito dell’appalto originario risalente al 2013, consentirà all'impresa aggiudicataria, 'Di Madero & Figlie srl' di Napoli, di garantire continuità alla manutenzione di tutti gli ascensori scolastici da giugno fino alla fine dell’anno, intervenendo in alcuni istituti per completare lavori specifici. Le scuole interessate, a tal proposito, saranno la Zingarelli, la De Fano, la succursale della scuola Verga a Torre a Mare, la Mazzini, la Re David (comprensorio in via Celso Ulpiano), la San Nicola e la scuola Montello: “Con l’approvazione di questa estensione semestrale del servizio di manutenzione ordinaria e degli interventi straordinari - commenta Galasso - assicuriamo continuità e copertura per qualsiasi emergenza dovesse verificarsi nelle more dell’espletamento della nuova gara d’appalto di imminente pubblicazione”.