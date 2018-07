Nuovo asfalto per viale Papa Giovanni XXIII e viale di Maratona: "Presto interventi su marciapiedi cittadini"

Due delle principari arterie di scorrimento in città sono state asfaltate nei giorni scorsi, nell'ambito dei lavori della manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi nei quartieri cittadini: si tratta di viale Papa Giovanni XXIII, tra i quartieri Carrassi, Poggiofranco e Picone, e di viale di Maratona, nelle vicinanze della Fiera del Levante. Nel primo caso è stato rifatto il tratto di fronte al mercato di Santa Scolastica, in direzione Policlinico. Nei prossimi giorni, infine, cominceranno gli interventi in via Piave, sempre nel quartiere Carrassi , dove verrà riasfaltata l’altra metà della carreggiata non realizzata nell’ambito dei lavori di Enel Open Fiber. Successivamente, si procederà su via Timavo, nel tratto compreso tra via Papa Giovanni XXIII e via Pasubio, per poi proseguire su via Garrone.Terminati questi lavori, prenderà il via la riqualificazione dei marciapiedi in diverse aree della città.

In viale di Maratona rifatti 600 m di strada

Per viale di Maratona, invece, riqualificati 600 metri con nuovi spartitraffico centrali e segnaletica orizzontale: “Un intervento necessario che ha interessato una strada di scorrimento, oggi completamente rimessa a nuovo - ha commentato l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso -. In quella zona abbiamo risolto anche i diversi problemi legati agli allagamenti che si creavano in occasione di piogge abbondanti, grazie a una serie di spurghi attraverso i quali sono stati disostruiti i pozzi presenti. L’area, quindi, è stata completamente recuperata, infatti, anche a seguito delle piogge della scorsa settimana, non si sono verificati danni o difficoltà di alcun genere”.