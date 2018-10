Scuole chiuse a Valenzano, lo striscione sugli spalti dello stadio: "Ridiamo subito un asilo ai bambini"

"Ridiamo subito un asilo ai bambini di Valenzano": così, dagli spalti del San Nicola, viene rilanciato l'appello per i bimbi delle scuole materne di Valenzano, poste sotto sequestro preventivo domenica scorsa, nell'ambito di un'indagine per una presunta truffa sui contributi pubblici da parte della cooperativa 'I cuccioli dell'Aquilone'.

Lo striscione in tribuna esposto durante la partita Bari-Locri richiama l'appello lanciato nei giorni scorsi da genitori e maestre, che hanno manifestato davanti alla sede del Comune per chiedere, mentre le indagini vanno avanti, la riapertura delle due strutture, in modo da garantire ai loro bambini il diritto a frequentare l'asilo.