Asili nido cittadini aperti anche a luglio: l'iniziativa coinvolgerà 500 bambini baresi

Saranno aperti anche a luglio i 10 nidi comunali della città di Bari. Le strutture saranno a disposizione dei più piccoli con orari dalle 7.30 alle 18. Circa 500 i bambini coinvolti per un servizio affidato a seguito di gara pubblica alla cooperativa sociale Occupazione e solidarietà, che consente alle famiglie di contare su un supporto qualificato per l’educazione e lo svago dei più piccoli anche al termine dell’anno educativo.

“Nella quasi totalità dei casi le famiglie baresi hanno scelto di aderire a questa possibilità - commenta l'assessore cittadino alle Politiche Giovanili, Paola Romano, in visita al nido 'Paola Labriola' -, confermando la loro fiducia in un servizio pensato per permetter loro di conciliare al meglio la vita lavorativa e quella familiare, senza cambiamenti per i bambini che in questa fascia d’età hanno bisogno di continuità nelle attività e negli spazi che frequentano e conoscono. Per questo abbiamo voluto che gli educatori che cureranno il servizio per tutto il mese di luglio affiancassero negli ultimi giorni di giugno gli educatori comunali, così da conoscere i piccoli che seguiranno per questo mese. Il servizio, garantito in tutti i nidi comunali, riguarderà anche lo spazio NEST all’interno della scuola dell’infanzia Manzari-Buonvino al Libertà. Oggi ho voluto salutare personalmente i bambini e le educatrici nel loro primo giorno di lavoro estivo e iniziare questo nuovo mandato soffermandomi proprio su uno dei temi su cui dobbiamo continuare ad impegnarci al massimo. Di fronte al perdurante saldo demografico negativo (nel 2017 i nuovi nati sono stati 2.244 a fronte di 3.365 decessi), infatti, l’impegno delle istituzioni deve essere quello di aiutare i genitori nel loro ruolo di cura, offrendogli servizi sempre più numerosi e qualificati”.