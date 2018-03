Asili nido comunali, pronte le graduatorie provvisorie

Sono in pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune di Bari, le graduatorie provvisorie per la formazione delle nuove graduatorie per gli asili nido comunali relative all’anno 2017/2018.

Le graduatorie riguardano la fascia piccoli presso gli asili nidi Stanic, Japigia, Le Ali di Michela (sezione Montessori) e AN8 e Montessori; fascia medi presso gli asili nido Stanic e Costa; fascia grandi presso l’asilo nido La Tana del Ghiro; sezione primavera presso gli asili nido Japigia, Villari e La Tana del Ghiro c/o scuola dell’infanzia Vittorio Veneto. Nessuna domanda di iscrizione è pervenuta, invece, per la sezione primavera dell'asilo nido Villari.

Le graduatorie saranno affisse a partire da domani, venerdì 2 marzo, presso gli asili nido comunali e presso la ripartizione Politiche educative, Giovanili e del Lavoro in via Venezia 41. Contro le risultanze delle graduatorie provvisorie è possibile fare ricorso da indirizzare al Direttore della Ripartizione P.E.G.L., entro il 12 marzo 2018.

Pronte anche, e in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, le graduatorie definitive degli iscritti alle scuole d’infanzia comunali per l’anno scolastico 2018/2019. Per coloro che risultano ‘non ammessi’, ma che nell’istanza di iscrizione hanno indicato altri istituti quali seconda e terza scelta - fanno sapere dal Comune - sarà cura del Dirigente della scuola capofila, ove l’istanza risulta in eccedenza rispetto alla ricettività, provvedere all’inoltro tempestivo delle domande di iscrizione agli istituti indicati in subordine previa verifica della ricettività degli istituti alternativi. Tale procedura dovrà avvenire entro e non oltre il prossimo 8 marzo, data in cui sarà attiva la funzionalità di ammissione alla seconda scelta.