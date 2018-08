L'asilo intitolato a Paola Labriola pronto all'apertura: ospiterà 24 bambini

L'asilo intitolato a Paola Labriola, la psichiatra uccisa da un paziente cinque anni fa, è finalmente pronto ad aprire. Da domani, infatti, sarà possibile presentare domanda di iscrizione per l'anno educativo 2018/2019. Si chiude così una lunga vicenda legata alla struttura, già una prima volta 'inaugurata' nel 2013 come asilo nido aziendale dell'Università di Bari, ma di fatto mai avviata. A sbloccare la situazione è arrivato, qualche mese fa, un accordo tra Comune di Bari e Uniba per la gestione.

Nido aziendale cogestito con il Comune

Tecnicamente la struttura è infatti un asilo aziendale dell’Università degli Studi “Aldo Moro” che, in base al protocollo d’intesa siglato tra Comune e Università, sarà gestito in maniera condivisa, con l’impiego di risorse e personale dell’amministrazione comunale. La struttura, riqualificata dall’Università “Aldo Moro” che ne è proprietaria, ospiterà complessivamente 24 bambini - al contrario dei 36 inizialmente annunciati - (8 fascia piccoli, 10 fascia medi e 6 fascia grandi). La metà dei posti disponibili sarà riservata ai figli dei dipendenti dell’Università degli Studi di Bari e degli studenti immatricolati presso lo stesso Ateneo. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al prossimo 10 settembre.

In ricordo di Paola

“Partono le iscrizioni per un nuovo nido, il quarto dell’amministrazione Decaro - commenta soddisfatta Paola Romano - che in questi quattro anni ha portato da 7 a 11 gli spazi educativi pubblici destinati ai bambini da 0 a 3 anni. Per tutti noi è un luogo speciale, perché porta il nome di una donna e una professionista di valore che ha dedicato la propria vita al servizio pubblico e alla cura dei suoi pazienti e ci piace che un luogo di cura per i più piccoli sia intitolato proprio a lei. Inoltre, è l’esempio di un accordo virtuoso tra due istituzioni che hanno collaborato nell’interesse della propria comunità: l’Università ci ha concesso il bene gratuitamente e noi abbiamo previsto alcuni posti da riservare ai figli di studenti, professori e personale amministrativo”.

“Accogliere, proteggere: due verbi ricchi di movimento che ci aiutano a vivere la nostra Università in una maniera plurale - dichiara il rettore dell’Università “Aldo Moro” Antonio Uricchio -. Abbiamo moltiplicato le nostre energie per meglio coniugarle e investirle in un campo d’azione nuovo per noi, per l’Università di Bari, ma non per questo meno utile e socialmente responsabile, come può essere l’istituzione dell’asilo aziendale intitolato alla dott.ssa Paola Labriola, donna che coltivava, anche lei, e custodiva il benessere degli altri. Abbiamo dato inizio a qualcosa che non c’era per non “lasciare fuori” nessuno, nemmeno i figli dei dipendenti dell’Università e i figli degli studenti immatricolati nel nostro Ateneo. Confermiamo con questa iniziativa la vita piena dell’Università di Bari, la sua capacità di concentrarsi su orizzonti nuovi, sul dono più prezioso per tutta l’umanità: i bimbi. Li accogliamo e li proteggiamo, anche questo ci viene spontaneo”. “Come marito e presidente dell’Osservatorio Paolo Labriola, a distanza di cinque anni dalla sua scomparsa, l’ingresso dei bambini nella scuola è un bel modo per ricordarla, come donna e come madre”, è il commento di Vito Calabrese.

Come presentare domanda

A partire dal 3 agosto e sino al 10 settembre 2018 potranno essere effettuate esclusivamente online le iscrizioni - per l'anno educativo 2018/2019 - presso il nuovo asilo nido “Paola Labriola”, in via Celso Ulpiani 9. Per poter procedere all’iscrizione è necessario: accedere al sito istituzionale del comune di bari (www.comune.bari.it), sezione Aree tematiche - servizio: Educazione e politiche giovanili - link: Asilo nido comunale: iscrizione e pagamento - link: Vai al servizio; accedere al servizio: con autenticazione spid o con le credenziali rilasciate dal comune di bari (solo per gli utenti già registrati). Gli utenti interessati a ricevere supporto nella procedura di iscrizione, potranno recarsi presso l’asilo nido “La tana del ghiro”, traversa via Laforgia 2, dal giorno 27 agosto 2018 e fino al giorno 7 settembre 2018 nei seguenti giorni e orari: dal mercoledì al venerdì: ore 9.30-12.30; il martedì: ore 15-17. Scaduto il termine del 10 settembre 2018, il sistema non consentirà più l’accesso alla procedura.

