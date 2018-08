Assalti a caveau e furgoni portavalori: arrestati due ricercati

Avrebbero fatto parte di gruppi organizzati specializzati negli assalti ai caveau e ai furgoni portavalori i due pericolosi latitanti arrestati questa mattina dalla polizia.

Localizzati e arrestati a Giovinazzo

I due soggetti sono stati localizzati e bloccati a Giovinazzo. L'operazione che ha condotto alla cattura è stata condotta da investigatori del servizio centrale operativo e delle squadre mobili di Bari, Foggia e Catanzaro, nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla procura distrettuale catanzarese relativa all'assalto al caveau della 'Sicurtransport' di Catanzaro, commesso il 4 dicembre 2016.

Il colpo da otto milioni alla 'Sicurtransport'

La sera della rapina, circa 20 soggetti, armati pesantemente, bloccarono le vie d’accesso alla zona industriale di Catanzaro dove è sito il caveau utilizzando come sbarramento autovetture e mezzi pesanti, tutti provento di furto, incendiandoli per ostacolare il tempestivo intervento delle forze di polizia, cospargendo anche le strade di chiodi. Il “commando” utilizzò inoltre sofisticate apparecchiature tipo “jammer” per inibire le conversazioni telefoniche e si impossessò del denaro, dopo essere riuscito a penetrare all’interno del caveau utilizzando un grosso escavatore munito di punta demolitrice per effettuare la “spaccata”. Un colpo da otto milioni di euro, per il quale gli investigatori avevano già arrestato alcuni presunti responsabili, tra cui tre cerignolani.

Ulteriori dettagli saranno resi nel corso di una conferenza stampa che si terrà in mattinata in Questura. Seguono aggiornamenti