Rapinatori fanno esplodere bancomat e fuggono con il bottino: assalto a filiale BpB di Turi

E' in corso di quantificazione il bottino del colpo messo a segno questa notte nella filiale della Banca Popolare di Turi, in via XX Settembre: ignoti hanno fatto esplodere il bancomat con un ordigno, svegliando i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai malviventi. I Vigili del Fuoco hanno effettuato controlli per verificare la stabilità dell'edificio: danneggiata l'area d'ingresso della banca.