Assaltano bancomat a Polignano con esplosivo: sportello salta per aria, bottino magro. E' caccia ai ladri

Assalto notturno con esplosivo, questa notte, per svaligiare un bancomat della Banca Popolare di Bari a Polignano: erano passate le 3 quando alcuni malviventi hanno fatto esplodere lo sportello, distruggendolo. Un tentativo quasi inutile, perchè la gran parte delle banconote è rimasta all'interno della struttura automatica. I ladri sono osì fuggiti via nel tentativo di far perdere le lorot tracce. Sull'episodio indagano i carabinieri che analizzeranno le immagini di videosorveglianza del'istituto di credito.