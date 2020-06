Assalto con l'escavatore all'ufficio postale di Palo, arrestato un componente della banda

Con un escavatore rubato da un vicino cantiere per i lavori fognari, sono entrati in azione nel cuore della notte, assaltando il bancomat dell'ufficio postale di via Biebescheim Am Rhein, a Palo del Colle. Un colpo da 62mila euro, messo nella notte tra lunedì e martedì. Per la banda, però, non tutto è andato esattamente secondo i piani: i carabinieri, subito intervenuti sul posto, sono infatti riusciti ad intercettare e bloccare, subito dopo il furto, uno dei presunti autori dell'assalto. In manette è finito un 36enne bitontino.

L'assalto con l'escavatore

Il furto era stato studiato nei minimi dettagli. Intorno alle tre di ieri notte, i malviventi, usando il mezzo cingolato appena rubato, hanno abbattuto facilmente prima il cancello di recinzione e poi il vetro blindato dell’ufficio. Una volta divelte le strutture di protezione, con il braccio pneumatico, hanno sradicato lo sportello bancomat, per poi svuotarlo, portando via 62.000 euro. Subito dopo si sono dati alla fuga.

L'arrivo dei carabinieri e il malvivente in fuga bloccato

Appena abbattuto il vetro, tuttavia, è scattato l’allarme dell’ufficio postale, che ha attivato immediatamente i carabinieri. Appena giunto l’allarme, la Centrale Operativa ha allertato tutte le pattuglie in zona, che sono così rapidamente confluite sul posto, bloccando le principali vie di fuga. La pattuglia della locale stazione carabinieri, e quelle dei limitrofi comuni di Bitonto e Bitetto, sono in pochi minuti giunte nella zona del furto. Gli uomini dell’Arma di Bitetto, con il successivo supporto della pattuglia di Bitonto, nel sopraggiungere, hanno subito notato e bloccato un uomo travisato, che cercava di allontanarsi a piedi dal luogo del delitto. L’intuito dei carabinieri, è stato poi confermato dalle successive indagini serrate dei colleghi della Stazione di Palo del Colle e della Sezione Operativa di Molfetta, che congiuntamente in poche ore hanno ricostruito tutte le fasi del furto. Il 36nne di origine bitontina è stato arrestato e accompagnato in carcere a Bari ove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.