Assalto in autostrada, scontri tra tifosi di Bari e Lecce: pulmino incendiato e veicoli distrutti

Un pulmino incendiato e altri veicoli distrutti: è l'assurdo scenario che si è presentato alla Polizia Stradale e ai vigili del fuoco nelle vicinanze del casello di Cerignola Est, dopo gli scontri tra tifosi del Bari e del Lecce sull'A16, in direzione Napoli.

Le indagini della Polizia chiariranno l'incredibile episodio che ha provocato alcuni feriti: secondo una prima ricostruzione, da parte di supporter salentini, alcuni tifosi baresi, diretti a Castellammare di Stabia per la trasferta in casa della Cavese, avrebbero bloccato i loro mezzi in mezzo alla carreggiata aspettando i leccesi che invece si dirigevano a roma per la gara contro i giallorossi capitolini. Di lì sarebbe partito un vero e proprio assalto che ha causato l'incendio di una vettura e pesanti danni ad altre.