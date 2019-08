Tentano di acquistare 18 cellulari con un assegno falso di 10mila euro: due arresti

Volevano acquistare telefoni cellulari con un assegno falso, ma sono stati scoperti dai carabinieri. Si sono così aperte le porte del carcere per un 22enne e un 41enne, fermati in centro a Bari.

A insospettire i militari del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bari, che stavano svolgendo un servizio antirapina, è stato appunto il gran numero di smartphone che i due stavano acquistando. Dopo un controllo dei documenti di identità, il sospetto che si trattasse di una truffa è stato ancora più forte: i due parlano con accento partenopeo, ma una delle carte di identità era intestata a un albanese.

La documentazione si è rivelata poi falsa, confermando che l'assegno circolare di 10mila euro con cui stavano acquistando 18 cellulari era falso. I due sono stati poi accompagnati in Caserma e, dopo il riconoscimento delle vere identità, si è scoperto che uno dei truffatori era sottoposto a misura di prevenzione dell'avviso orale. Sono ora in carcere in attesa di convalida del giudizio nei loro confronti.