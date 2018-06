Maxi assemblea in Corte d'appello, 300 avvocati protestano per la giustizia penale barese: "Il ministro ci convochi"

Sono circa 300 gli avvocati che hanno risposto 'presente' all'assemblea organizzata in mattinata dall'Unione delle Camere Penali nell'aula magna della Corte di Appello di Bari, per protestare per la difficile situazione della giustizia penale barese, a pochi giorni dal decreto ministeriale che ha bloccato le udienze nella tendopoli di via Nazariantz.

Migliucci: "Il ministro della Giustizia ci riceva"

Ieri il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, aveva criticato su Facebook la protesta. Messaggio al quale ha risposto il presidente nazionale dell'Unione delle Camere Penali, Beniamino Migliucci, criticando l'uso dei social per riflessioni di tale importanza: "Impari il ministro che esistono le sedi istituzionali". Una frase che ha scatenato gli applausi della folla riunitasi all'interno del tribunale di piazza De Nicola, nel rione Libertà. "Il ministro ci scrive attraverso Facebook - ha aggiunto Migliucci- ma non racconta che i penalisti hanno chiesto con rispetto istituzionale di essere ricevuti. Questo ministro, avvocato, ha ritenuto di non doverci neppure rispondere. Un modo di fare non degno di un ministro della Repubblica". Non solo avvocati: all'incontro ha anche partecipato una delegazione di personale amministrativo del Palagiustizia inagibile, rappresentati dalla sigla sindacale Confintesa Fp.

Alle 12 era anche previsto un corteo delle toghe per le vie del quartiere Libertà, seguendo un percorso contrario a quello della protesta di fine maggio, poi annullato su decisione dei partecipanti all'assemblea, a causa della situazione critica del meteo nella mattinata.

