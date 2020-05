Centro affollato di gente e traffico d'altri tempi: a Bari il 'fuoritutti' è già cominciato. Fioccano le multe

Assembramenti dall'Umbertino a via Sparano con tanta gente in giro e traffico simile a quello pre-covid 19: la Polizia Locale di Bari, ieri sera, ha dovuto fare gli 'straordinari' per tenere a bada giovani e non solo, cercando di far rispettare il più possibile i divieti anti-contagio. In tanti indossavano le mascherine ma senza rispettare le distanze interpersonali.

I controlli della Polizia Locale hanno riguardato anche le soste irregolari vicino locali che svolgevano regolare servizio di vendita da asporto. Quattordici le multe elevate. Solo verso le 22 la situazione di criticità è rientrata.