Movida e assembramenti in centro, raffica di controlli della Polizia locale: scattano le multe da 400 euro per le misure anticontagio violate

Nel Murattiano, in 18 sanzionati nella serata di sabato per non aver mantenuto la distanza sociale. Altre 55 le multe per sosta selvaggia: i controlli proseguono per l'intero weekend