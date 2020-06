"Assembramenti, rumori molesti e batterie di fuochi d'artificio oltre le 2": residenti esasperati nell'Umbertino

La storia si ripete identica anche nella nottata del 6 giugno, come ogni sabato: nonostante le norme Covid che lo impediscano, in strada ci sono centinaia di giovani ammassati a bere nei luoghi della movida di Madonnella, in centro a Bari. A denunciarlo sono i residenti, che sui social postano foto e video dei maxi assembramenti, già segnalati negli scorsi week-end dopo lo sblocco post Covid. E ancora una volta non si parla di orari da prima serata, "ma di segnalazioni avvenute dopo le 2 di notte - spiega Mauro Gargano, presidente del Comitato Salvaguardia Zona Umbertina - quando ristoranti e pizzerie sono chiusi già da tempo". Zona che comunque ieri è stata interessata dai controlli della polizia locale, che hanno effettuato un alto numero di sanzioni per illeciti al Codice della Strada.

Nei luoghi della movida, però, i rumori molesti per chi tenta di dormire non sono solo quelli dei clacson e della musica sparata a mille dalle autoradio delle auto di passaggio. "Ieri è stato segnalato - aggiunge - un forte rumore (tipo fischio prolungato) che ha destato diversi residenti in zona". A questo si aggiungono poi ii fuochi d'artificio: almeno tre le batterie che si sono ripetute nella nottata, come riferiscono i residenti. "È evidente che la situazione risulta oramai fuori controllo e, nonostante le ripetute segnalazioni, non si nota da parte delle autorità competenti la volontà di riprendere il controllo del territorio - aggiunge Gargano - Valuteremo se sussistono gli estremi per un intervento della magistratura".

