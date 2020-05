Gli assembramenti dell'Umbertino che indignano i baresi

Non c'è pace per il quartiere Umbertino di Bari. Nemmeno ora che sarebbero vietati gli assembramenti.

Amarezza e rabbia tra i componenti del comitato di zona sono state espresse su Facebook da Mauro Gargano: "Nonostante i moniti delle più alte autorità locali, e non solo, anche ieri sera, venerdì, sono giunte numerose segnalazioni di assembramenti nell'Umbertino".

E ancora, si legge, "sembra che le campagne di sensibilizzazione promosse dai mass media ad ogni livello e da noi, in piccolo, sul territorio non riescono a sensibilizzare coloro che continuano ad assumere comportamenti non conformi ai protocolli emanati. I sacrifici di tutti possono essere pregiudicati da questi comportamenti. Ritroviamo il senso di comunità e sforziamoci di essere responsabili".