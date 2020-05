Assembramenti e gruppi di persone per strada nell'Umbertino, i residenti: "Comportamenti irresponsabili, non se ne può più"

Assembramenti e gruppi di persone per strada senza rispettare distanzianziamento sociale e norme anti-covid, come se fossimo prima della pandemia: è quanto accaduto ieri sera nella zona Umbertina di Bari, come segnalato dai residenti riuniti nel locale Comitato di salvaguardia.

Erano circa le 24 su via Abbrescia dove, nonostante la chiusura di ristoranti e pizzerie, "che rispettano - spiegano i cittadini - i protocolli", gruppi di giovani si sono riuniti sostando sui marciapiedi: "Possibile che non ci si renda conto che per i comportamenti irresponsabili di pochi potremmo essere tutti pregiudicati da una recrudescenza del contagio e da un nuovo lockdown?" commenta Mauro gargano, presidente del Comitato di Salvaguardia Umbertina, appellandosi al governatore Michele Emiliano, al professorr Pier Luigi Lopalco (capo della task force epidemiologica della Regione), al sindaco Antonio Decaro e al comandante della Polizia Locale Michele Palumbto

"Solo chi non vuole vedere o non vuole sentire, non vede e non sente - aggiunge Gargano. Noi, a rischio anche della nostra personale incolumità, cerchiamo nell'interesse di tutti di far conoscere cosa avviene in loco. Purtroppo la nostra formale richiesta di essere ascoltati, trasmessa a mezzo Pec (sin dal 30 aprile) a Palazzo di Città, ancora oggi non ha trovato riscontro".