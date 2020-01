False firme sul foglio presenze per poi non presentarsi al lavoro: denunciati 3 dipendenti dell'Arif

Tre lavoratori dell'Arif (Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali) sono stati denunciati dalla Procura di Bari per alcuni episodi di assenteismo, a seguito di indagini portate avanti dalla Digos: si tratta di due dipendenti e di un lavoratore stagionale in servizio durante il periodo estivo.

L'attività investigativa ha avuto origine da una denuncia su presunte attività illecite commesse dai lavoratori, concentrandosi sul lavoratore stagionale, un 30enne: gli accertamenti tecnici, i servizi di pedinamento e di appostamento e i sopralluoghi hanno infatti consentito di documentare l’assenza dell’uomo dal posto di lavoro e la falsità delle firme apposte sui fogli presenza.

I tre, secondo l'accusa, utilizzando stratagemmi quali la falsa attestazione e le controfirme delle 'presenze', avrebbero indotto in errore i pubblici funzionari dell’Ente preposti al pagamento e determinando un esborso complessivo di alcune migliaia di euro.